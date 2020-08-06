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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de polise çirkin saldırı! Ağır hakaret ve küfürler savurdular

    İzmir'de polise çirkin saldırı! Ağır hakaret ve küfürler savurdular

    Giriş Tarihi: 06.08.2020, 15:50

    İzmir’de 'Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı' kurulsun talebiyle toplanan LGBT destekçisi eylemciler; Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı, boğazını sıktı, polislere 'şerefsiz' dedi! Polislere ağır hakaret ve küfürler savurarak saldıran 16 kişi gözaltına alındı.

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