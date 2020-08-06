İzmir’de 'Toplumsal Cinsiyet Bakanlığı' kurulsun talebiyle toplanan LGBT destekçisi eylemciler; Çevik Kuvvet amirinin üniforması yırttı, boğazını sıktı, polislere 'şerefsiz' dedi! Polislere ağır hakaret ve küfürler savurarak saldıran 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de polise çirkin saldırı! Ağır hakaret ve küfürler savurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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