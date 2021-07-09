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    İzmir'de restorasyonu biten 'Tarihi Hükümet Konağı' 15 Temmuz'da açılacak

    Giriş Tarihi: 09.07.2021, 13:34

    Kurtuluş Savaşının simge binalarından olan İzmir'deki "Tarihi Hükümet Konağı" aslına uygun şekilde yapılan restorasyondan sonra 15 Temmuz'da açılacak. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir'in, devlet mahiyetine, sembolik anlamına yakışır bir şekilde restore edildi ve inşallah 15 Temmuz'da İzmirlilerin hizmetine sunulacak" dedi.

    İzmir Ayanı Katipoğulları'nın kışlık konağına olarak 1829'da inşa edilen bina, 1872'de ise Hükümet Konağı oldu.

    Halil Rıfat Paşa'nın valiliği döneminde yeniden düzenlenen konak, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyetine kadar hizmet vermeye devam etti.

    İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki işgal edilmesinden, kentin kurtuluş günü olan 9 Eylül 1922'ye kadar hizmet veremeyen bina, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında İzmir'e ulaşan Türk ordusunun Türk bayrağını yeniden Hükümet Konağı'na çekmesiyle özgürlüğüne kavuştu.



    İşgalden kurtuluşu sembolize eden Hükümet Konağı, 1970 yazında çıkan yangınla harap oldu. Bir müddet sonra kısmen yeniden inşa edilen konak, yaklaşık 4 yıl önce ise duyulan ihtiyaç gereği yeniden restorasyona girdi.

    Son dokunuşların yapıldığı hükümet konağının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açılması planlanıyor.



    "ASLINA UYGUN BİR ŞEKLİDE İNŞA EDİLDİ"

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, tarihi konağın hem içinde bulunduğu ilçeye hem de meydana adını verdiğini söyledi.
    Binanın hem İzmir hem de Türkiye için sembolik anlamının yüksek olduğunu aktaran Köşger, "İzmir'in kurtuluşunda bayrağımızın göndere çekildiği bina orası. O binanın en iyi şekilde, tutunması ve korunması gerektiğini değerlendiriyoruz. Devlet için büyük bir anlamı var oranın." dedi.

    1970'de çıkan yangın sonrası binanın aslına uygun olmadan inşa edildiğine değinen Köşger, "Biz tabi şimdi başlangıçta daha küçük bir restorasyon var diye yola çıktık. Ancak duvarlar kaldırılınca aşağıdaki duvarlar başta olmak üzere usule, aslına uygun olmadığı ortaya çıktı. Şimdi de neredeyse temelden aslına uygun bir şeklide inşa edildi orası. Şu anda İzmir'in, devlet mahiyetine, sembolik anlamına yakışır bir şekilde restore edildi ve inşallah 15 Temmuz'da İzmirlilerin hizmetine sunulacak. " diye konuştu.

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