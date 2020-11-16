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    İzmir'de sanayi sitelerinde erken iş başı

    Giriş Tarihi: 16.11.2020, 11:01

    İzmir'de, sanayi sitelerinde mesai saatlerinin 07.00'de başlayıp 16.00'da sona ermesi kararının alınmasının ardından, burada çalışan işçiler, gün ağarmadan iş başı yaptı.

    İzmir'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için 07.00-16.00 olarak düzenlenen kademeli mesai uygulaması bugün başladı.

    Bu kapsamda mesai saatinin öne çekilmesi nedeniyle Çiğli ilçesindeki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, günün ilk ışıklarıyla birlikte servis trafiği yaşandı. Personel servisleri, saat 06.30'dan itibaren sanayi sitesine gelmeye başladı.

    Sanayi sitesindeki trafik ışıklarında, kuyruklar oluştu. Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler gün ağarmadan iş başı yaptı.

    İHA

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