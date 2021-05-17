İzmir'de skandal görüntü! Zehir gibi su Körfez'e aktı

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Göreve geldiği günden bu yana Körfez’de yüzeceğini söyleyip hiçbir adım atmayan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Yüzülebilir Körfez’ hedefi iyice şaştı. Gün geçtikçe daha da kirlenen Körfez’e önceki gün Konak Pier’in yanından oluk oluk pislik aktı. İzmirliler, gördükleri manzaraya tepki yağdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiğinden bu yana 3 yıl içinde yüzeceğini söylediği Körfez'in hali iyiye gideceğine eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminden bile daha kötü hale geliyor. Soyer, Manda Çayı'nın Körfez'le buluştuğu bölgeye mural çalışma ile resimler çizdirip, "İşte Körfez'e giden kirliliği böyle temizliyoruz" diye şov yaparken, dün Konak Pier Alışveriş Merkezi yanında yaşanan manzara şok etkisi yarattı.



BİR TÜRLÜ BAŞLAMADI!

Yağmurun yağmadığı güneşli bir havada denize oluk oluk pis su aktı. Uzun süre devam eden akıntının ardından deniz kahverengiye büründü. Oluşan tablo vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar Soyer'e, "Başkan, geldiğinden beri 3 yıl içinde yüzeceğim diyorsun. Haydi gel burada yüz" diye seslendi.

Tunç Soyer, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonraki Mayıs ayında Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yöneticilerini makamında ağırlamış ve Körfez'i 3 yıl içinde yüzülebilir hale getireceğini ilk kez açıklamıştı. O tarihten sonra "Körfez'de 3 yıl içinde yüzeceğim" iddasını defalarca gündeme getiren Soyer, geçen 2 yılda Körfez temizliği için hiçbir adım atmayınca son dönemde bu söylemini "Görev sürem bitmeden yüzeceğim" şeklinde değiştirdi. Ancak, Körfez Soyer döneminde temizleneceğine daha da kirlendi. Dün güneşli bir havada yaşanan şok görüntü ise bunun kanıtı oldu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ATIK SU' SAVUNMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'e yapılan atık su aktarımı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Körfez'e atık su deşarj edildiği iddiasının fotoğraf ve görüntülere rağmen inkar edildiği açıklamada kirlilik görüntülerinin Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarını önlemek için Büyükşehir tarafından yapılan altyapı çalışmaları sırasında oluştuğu ve kesinlikle zararlı olmadığı belirtildi.