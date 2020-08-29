  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de skandal görüntüler! CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde terör sloganları

    İzmir'de skandal görüntüler! CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde terör sloganları

    Giriş Tarihi: 29.08.2020, 21:38

    CHP’li gençler CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen Kongre’de DHKP-C ve HDP’lilerin kullandığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Marjinal grupların bulunduğu olaylı seçimde, CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri kavgaya tanık olan bir gazetecinin kafasında sandalye kırdı. Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de skandal görüntüler! CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde terör sloganları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çavuşoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
    Çavuşoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
    Trabzonspor Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti
    Trabzonspor Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti
    Türk Yıldızları'ndan gövde gösterisi
    Türk Yıldızları'ndan gövde gösterisi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
    Fuat Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
    Fuat Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
    'Yaşamak için güzel bir akşam' dedi, minibüse çarparak hayatını kaybetti!
    'Yaşamak için güzel bir akşam' dedi, minibüse çarparak hayatını kaybetti!
    Çavuşoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
    Türk Yıldızları'ndan gövde gösterisi
    Türk Yıldızları, gökyüzünde Türk bayrağı nakşetti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar
    Fuat Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
    Fuat Oktay'dan Yunanistan'a tepki: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
    'Yaşamak için güzel bir akşam' dedi, minibüse çarparak hayatını kaybetti!
    'Yaşamak için güzel bir akşam' dedi, minibüse çarparak hayatını kaybetti!
    Afyonkarahisar'daki Yunan zulmünün görüntüleri 99 yıl sonra ortaya çıktı!
    Afyonkarahisar'daki Yunan zulmünün görüntüleri 99 yıl sonra ortaya çıktı!