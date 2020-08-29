İzmir'de skandal görüntüler! CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde terör sloganları

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-skandal-goruntuler-chp-izmir-il-genclik-kollari-kongresinde-teror-sloganlari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP’li gençler CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşen Kongre’de DHKP-C ve HDP’lilerin kullandığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Marjinal grupların bulunduğu olaylı seçimde, CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri kavgaya tanık olan bir gazetecinin kafasında sandalye kırdı. Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.