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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

    İzmir'de skandal olay! İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar!

    Giriş Tarihi: 03.10.2022, 17:17

    Son dakika...İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren iki kişi cep telefonu kamerasıyla çektikleri o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gelen tepkiler üzerine şüpheliler görüntüleri sosyal medya hesaplarından sildiler.

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    İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı.

    26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şok etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü. Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

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