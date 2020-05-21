İzmir'de skandal provokasyon! Camilerde ezan yerine 'Çav Bella' şarkısı çaldılar!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-skandal-provokasyon-camilerde-ezan-yerine-cav-bella-sarkisi-caldilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarını söylediği 'Çav Bella' isimli şakı çalındı. CHP'li bazı isimlerin ise provokasyonu kameraya alarak paylaşması tepkiyle karşılandı.