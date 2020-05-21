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    İzmir'de skandal provokasyon! Camilerde ezan yerine 'Çav Bella' şarkısı çaldılar!

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 12:07

    İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarını söylediği 'Çav Bella' isimli şakı çalındı. CHP'li bazı isimlerin ise provokasyonu kameraya alarak paylaşması tepkiyle karşılandı.

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