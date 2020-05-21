İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarını söylediği 'Çav Bella' isimli şakı çalındı. CHP'li bazı isimlerin ise provokasyonu kameraya alarak paylaşması tepkiyle karşılandı.
İzmir'de skandal provokasyon! Camilerde ezan yerine 'Çav Bella' şarkısı çaldılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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