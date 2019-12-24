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İzmir'de su sıkıntısı devam ediyor! Vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 12:06

İzmir'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. CHP yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.

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