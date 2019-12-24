İzmir'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar, yağmur suyuyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kentte yaşanan altyapı sıkıntısı nedeniyle 3 gün boyunca susuz kalan vatandaşlar, kendilerince çözümler üretmeye başladı. CHP yönetimindeki İzmir, yaşanan su krizleriyle sık sık gündeme geliyor.
İzmir'de su sıkıntısı devam ediyor! Vatandaşlar çatıdan akan suları toplamaya başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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