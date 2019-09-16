İzmir'de susuzluk krizi büyüyor

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İzmir'de su sorunu ve uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İzmir'in Bornova, Bayraklı, Menemen gibi birçok ilçesinde yaşanan su sorunu vatandaşı isyan ettirdi. İzmirliler su sorununa bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor. İzmirli halkın sosyal medya hesaplarından su sorunu ile ilgili paylaşımları devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu şikayetleri dikkate almayıp kendi sosyal medya hesapların Heykel Çalıştayı ile paylaşımlarda bulunması ise halkı çileden çıkardı.