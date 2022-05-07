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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de suya bir zam daha! Temmuz'da bir zam daha gelecek mi?

    İzmir'de suya bir zam daha! Temmuz'da bir zam daha gelecek mi?

    Giriş Tarihi: 07.05.2022, 09:55

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zam yağmuru devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ulaşıma yapılan zamdan sonra suya bir zam daha geldi. Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmir'de suya yüzde 9 zam daha yapıldı. Böylelikle yılbaşından beri İzmir'de suya yüzde 80'e yakın zam yapıldı. Yeni tarifeye göre konutlarda KDV hariç 0-10 metreküp suyun bedeli 10 lira 54 kuruştan 11 lira 51 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise suyun tonu 12 lira 54 kuruştan 13 lira 69 kuruşa yükseldi. 2+1 metreküp ve üzeri tüketimlerde ise ücret 23 lira 47 kuruştan 25 lira 63 kuruşa çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay da içme suyu ve toplu ulaşım araçlarına aylık ÜFE oranı olan yüzde 9,19 zam yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi zam için hangi gerekçeleri öne sürdü? İzmir Büyükşehir AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı A Haber'de konuyu değerlendirdi.

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    İzmir'de suya yine zam geldi

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