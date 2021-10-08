İzmir'de kaldırımda oynarken ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarparak park halindeki otobüse sıkıştırmasıyla hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan, bilirkişi tarafından kusurlu bulundu. 44 gün tutuklu kalan sürücü, adli kontrolle tahliye edildi. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Tayfun Er aktardı.
İzmir'de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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