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    İzmir'de tepki çeken Öcalan propagandası

    Giriş Tarihi: 18.02.2021, 16:19

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer bir skandala daha imza attı. Türkiye 13 şehidine ağlarken belediyeye ait İzmir Sanat'ta terör örgütü uzantısı HDP, Abdullah Öcalan'a özgürlük seslerinin yükseldiği bir panel gerçekleştirdi. HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından düzenlenen panelde terör örgütü PKK'nın İmralı'da hapiste olan lideri Abdullah Öcalan konuşulurken Türkiye Cumhuriyeti'ne iftiralar atıldı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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