İzmir'de tıka basa yolculuk!

İzmir'de kısıtlamanın olduğu gün seferler azaltılınca vatandaşlar tıka basa yolculuk yapmak zorunda kaldı. Kemalpaşa Poligon durağında işe gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce bekledi. Seferlerin azaltılması nedeniyle metrolarda sosyal mesafe hiçe sayıldı. Vatandaşlar isyan etti. İşte o görüntüler...
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