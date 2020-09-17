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    İzmir’de tüp bomba gibi patladı: 2 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 20:31

    İzmir’in Menderes ilçesinde, gaz sıkışması nedeniyle bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. 2 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, patlamanın etkisiyle araçlarda hasar gördü. Mahalleyi sokağa döken patlama anı ise kameralara yansıdı.

    Olay, Menderes ilçesi Gümüldür'deki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı bir evin çatı katında gaz sıkışması nedeniyle mutfak tüpü patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamayla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Çevredekiler, hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Patlamayla o sırada duvardan kopan beton parçaları 2 aracın üzerine düştü ve araçlar hasar gördü. Yine patlamanın meydana geldiği evin hemen yanındaki bir başka dairede de hasar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murta D. (43) ve Derman K.'ye (19) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği evde ise büyük çapta hasar oluştu.

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