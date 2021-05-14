İzmir’in doğayla uyumlu Kadim Üretim Havzaları’nın tespiti için yürütülen çalışmalar kapsamında uzun yıllar sonra ilk kez İzmir’de bir kurt kayıt altına alındı. Uzmanlar, Doğa Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü çalışmalarda alınan bu kaydın, doğanın sağlığının bir göstergesi olarak önemini vurguluyor.
İzmir'de uzun yıllar sonra kurt görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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