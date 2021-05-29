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    İzmir'de vatandaştan Bakan Kurum'a teşekkür: Ben AK Partili değilim CHP’liyim ama gördüğümü söylerim

    Giriş Tarihi: 29.05.2021, 16:55

    İzmir’de depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelerin teslim tarihini açıkladı. Ziyareti esnasında Bakan Kurum’a sohbet eden bir vatandaş, “Ben AK Partili değilim CHP’liyim ama gördüğümü söylerim. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor” diyerek Kurum’a teşekkür etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de 30 Ekim depreminden en fazla hasar gören Bayraklı ilçesinde depremzedeler için yapımı süren konut projelerini inceledi. İzmir programı kapsamında depremden sonra yıkılan binaların bulunduğu Bayraklı’da bulunan şantiye alanlarına geçen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

    İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür etti.

    30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden bir vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini incelerken karşılaştığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la sohbet etti.



    Depremde evinin yıkıldığını kaydeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür ederek, "Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP'liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

    Bakan Kurum Bayraklı'ya müjdeyi verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem konutlarının temelini attığı sırada teslim tarihi konusunda söz verdiğini hatırlatan Bakan Kurum ise "Konutlarımızı etap etap teslim edeceğiz. Eylül ayında vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Deprem Ekim ayında oldu. Tüm ülke sizin için ağladı, üzüldü. Bu iş bitene kadar da sözümüzün arkasındayız. Sizler en güzeline layıksınız. Biz de en güzelini yapmak için uğraşıyoruz" diyerek Gönülçalan'a her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

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