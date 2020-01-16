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İzmir'de yangın faciası! Aliağa'da çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü! İşte olay yerinden görüntüler

Giriş Tarihi: 16.01.2020, 09:57

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir evde çıkan yangında, çöken çatının enkazı altında kalan Merve Kedik hayatını kaybetti. Kedik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İzmir'de yangın faciası! Aliağa'da çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk öldü! İşte olay yerinden görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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