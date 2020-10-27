İzmir'de yeni koronavirüs tedbirleri neler?

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Alınan tedbirlere rağmen duyarsız davranışlar nedeniyle koronavirüs salgınında vaka artışları yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda il bazında bazı önlemler de alınıyor. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı. Peki İzmir'de alınan yeni koronavirüs tedbirleri neler? A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, belediyelerin, kolluk araçlarının, camilerin ses sistemlerinden, diğer iletişim kanallarından maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralı konusunda duyurular yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 pandemisine yönelik sahada ve diğer yapılacak tüm çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personelinin şoför olarak görevlendirilebilmesi kararı alındı.

Kentte bulunan tüm kamu ve özel bankalara vatandaşların girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılacağı, HES kodu olmayanların bankaya girişine izin verilmeyeceği, uygulama koordinasyonunun banka yönetimi tarafından sağlanacağı da kararda belirtildi.