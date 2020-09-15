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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı

    İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı

    Giriş Tarihi: 15.09.2020, 11:55

    İzmir Kemalpaşa'da 'Doğalgaz çalışması yapacağız' denilerek 5 ay önce başlayan yol çalışması hala tamamlanamadı.Kemalpaşa'ya bağlı Ulucak Mahallesi'nde kazılan çukurlar nedeniyle hem yayalar hem de araçlar oldukça zorluk çekiyor. Vatandaşlar araçlarını sürekli sanayiye götürmekten, kapı pencere açamamaktan isyan etti. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.

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