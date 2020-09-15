İzmir'de yol çilesi! Kazılan yollar 5 aydır tamamlanamadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirde-yol-cilesi-kazilan-yollar-5-aydir-tamamlanamadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Kemalpaşa'da 'Doğalgaz çalışması yapacağız' denilerek 5 ay önce başlayan yol çalışması hala tamamlanamadı.Kemalpaşa'ya bağlı Ulucak Mahallesi'nde kazılan çukurlar nedeniyle hem yayalar hem de araçlar oldukça zorluk çekiyor. Vatandaşlar araçlarını sürekli sanayiye götürmekten, kapı pencere açamamaktan isyan etti. A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.