  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'de zehir tacirleri yakalandı

    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 11:53

    Son dakika... İzmir'in Bayındır ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet yarı otomatik av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, alınan bilgi üzerine Anklı Mahallesi ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ve önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 56 kilo kubar esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 138 adet tüfek fişeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.D. ve B.Y. isimli şahısların adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de zehir tacirleri yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasında
    Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasında
    Denizli'de acı olay! Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
    Denizli'de acı olay! Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
    Tartışma kavgaya dönüştü,yaralı haliyle hastaneye geldi
    Tartışma kavgaya dönüştü,yaralı haliyle hastaneye geldi
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
    "Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı"
    Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
    Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Film gibi operasyon: Oğlunu PKK’dan kendi elleriyle kurtardı
    Türkiye'deki çaresizlik psikolojisi yıkıldı
    Bakan Albayrak: 10 yıllardır Türkiye'de öğretilmiş çaresizlik psikolojisi yıkıldı
    Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim müjde
    Bakan Albayrak: Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak
    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Kızılelma' paylaşımı
    CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi?
    CHP'li başkanlar kimi, hangi göreve getirdi?
    Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı
    Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı