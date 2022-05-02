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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38'i tutuklandı

    İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38'i tutuklandı

    Giriş Tarihi: 02.05.2022, 13:15

    İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 24 operasyonda yakalanan 52 şüpheliden 38'i tutuklanırken yüklü miktarda uyuşturucu da ele geçirildi.

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    İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 38'i tutuklandı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan-1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 uyarıcı hap, 229 uyuşturucu hap, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişek ile 7 şarjör ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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