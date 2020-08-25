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    İzmir'de zehir tacirlerine şafak operasyonu

    Giriş Tarihi: 25.08.2020, 08:47

    Son dakika... İzmir’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

    İzmir'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapıldığı öğrenilen operasyona, çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan operasyonda polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

    Aynı anda adreslere giren ekipler, didik didik arama yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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