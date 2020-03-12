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    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 11:51

    İzmir’in Bornova ilçesinde elinde silahlı AVM’ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Şahıs, kısa sürede yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

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