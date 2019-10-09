İzmir'deki bakteri yuvası midyeciye baskın

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İzmir'in Buca ilçesinde zabıta ekipleri, okul önlerinde midye satan seyyar satıcıların izini sürerek merdiven altı midyecilere suçüstü yaptı. Bir binanın çatı katında, sağlıksız koşullarda üretilen yaklaşık 100 kilo midyeye el konarken, sağlıksız ortam ekipleri bile şaşırttı.



Midye satışlarını mercek altına alan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız ortamda üretim yapan midyecilere baskın yaptı. Özellikle son dönemde okul önlerinde artan seyyar satışlar üzerine midyecilerin izini süren zabıta ekipleri, Gediz bölgesinde yer alan merdiven altı üretim yerini belirledi.



Bir binanın çatı katında gerçekleştirilen üretim yerini basan ekipler, midyelerin yerde, hiçbir hijyen önlemi alınmadan, kirli kaplar içindeki kirli sularda hazırlandığını tespit etti. Uzun süre bekleyen ve defalarca kullanılarak mikrop üreten kaplarda hazırlanan yaklaşık 100 kilo midyeye anında el konuldu.

İHA