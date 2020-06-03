İzmir'deki cami provokasyonunun perde arkasını CHP İzmir Eski İl Başkanı anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirdeki-cami-provokasyonunun-perde-arkasini-chp-izmir-eski-il-baskani-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in bazı semtlerindeki cami minarelerinde ezan yerine İtalyan partizanlarının söylediği 'Çav Bella' isimli şarkı ve sonrasında Selda Bağcan'ın seslendirdiği şarkı çalınmıştı. CHP'li bazı isimler ise skandalı sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve büyük tepki çekmişlerdi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen CHP İzmir Eski İl Başkanı Kemal Karataş, Ahaber'e cami provokasyonu ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.