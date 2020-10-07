  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı

    Giriş Tarihi: 07.10.2020, 09:33

    Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

    İzmir'in Buca ilçesinde trafik polislerinin yaptığı denetimlerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından öğrenci yurdunda karantinaya alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Erdem Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri biri kadın olmak üzere 2 kişinin bindiği motosikleti durdurarak HES kodu denetimi yaptı.

    Yapılan kontrollerde HES kodları kırmızı olduğu belirlenen 2 kişiyle ilgili sağlık ekiplerine bilgi verildi.

    Olay yerine gelen filyasyon ekipleri tarafından teslim alınan 2 kişi Buca ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

    HES kodları kırmızı çıkan 2 kişiye polislerin yaptığı denetim ve filyasyon ekibine ait araca bindirilerek yurda götürülmesi çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, HES kodları kırmızı çıkmasının ardından iki kişinin kenarda beklemesi ve polislerle konuşmayla, filyasyon ekibine ait sağlık aracına binmeleri yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'deki denetimde HES kodu kırmızı olduğu belirlenen 2 kişi yurtta karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı! Evleri ve iş yerlerini su bastı
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır"
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    Başkan Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    KKTC Başbakanı Ersin Tatar Kapalı Maraş'ın açılacağını duyurdu!
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    İzmir’de doktora darp anları güvenlik kamerasında
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Su Hattı'nın açılışında önemli açıklamalar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır
    Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur
    Başkan Erdoğan’dan Macron’a çok sert tepki: Saygısızlıktan öte provokasyondur