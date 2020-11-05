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    İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 10:41

    İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.Deprem anına ilişkin görüntülerde, asansörlerin bulunduğu bölümün ana binadan ayrılarak sarsıldığı anlar dikkati çekiyor. Depremin ardından yataklı servislerden 150 hasta tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilmişti.

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