İzmir'deki depreme ameliyatta yakalanan doktor o anları anlattı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirdeki-depreme-ameliyatta-yakalanan-doktor-o-anlari-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

30 Ekim günü İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme ameliyat esanasında yakalanan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül o anlarda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Peki ameliyat devam etti mi? Ameliyatta olan hastanın sağlık durumu nasıl? Akgül, merak edilen tüm soruları A Haber'de yanıtladı.

30 Ekim günü İzmir'de yaşanan ve 114 kişinin hayatına mal olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında herkes gibi işinin başında olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, özel bir hastanede tüm mide ameliyattaydı.

Depreme ameliyat esnasında yakalanan Akgül o anlarda neler yaşandığını A Haber canlı yayınında anlattı.



