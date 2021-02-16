İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirdeki-firtina-dehseti-sitenin-kamelyasi-havaya-uctu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bayraklı ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı'nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.