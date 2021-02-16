  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

    İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu

    Giriş Tarihi: 16.02.2021, 23:12

    İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bayraklı ilçesinde çatıdan kopan bacanın araçların üzerine düştüğü anlar da güvenlik kamerasına yansırken, Karşıyaka Çarşısı'nda bir çatının yola düşmesi de yine çevrede bulunan iş yeri kamerası tarafından görüntülendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu
    Eskişehir’de anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Başkan Erdoğan'dan Bizim Yunus Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    Canlı yayında yakalandı: 'Polis geldi yayını kesin'
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Sağlık Bakanlığı 16 Şubat Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Başkan Erdoğan'dan Bizim Yunus Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ey Batı neredesin? Neden sesiniz çıkmıyor, neden sustunuz?
    40 ilde PKK/KCK operasyonu
    Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyonda 718 kişi gözaltına alındı
    Başkan Erdoğan'dan Rize'de çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Rize'de çarpıcı mesajlar