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    İzmir'deki kaçak göçmen operasyonu kamerada!

    Giriş Tarihi: 07.07.2020, 10:40

    İzmir'in Narlıdere ilçesi açıklarında, tankere yönelik düzenlenen operasyonda, 276 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.Denizden va havadan geniş kapsamlı yapılan operasyonda yakalanan 276 kaçak göçmenin Afganistan, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Rotalarının Libya olduğu kaçak göçmenlerden 171'inin erkek, 46'sının kadın ve 59'unun çocuk olduğu belirtildi. Ahaber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ege'deki göçmen operasyonundan son dakika bilgilerini aktardı.

    İzmir'de 276 sığınmacı ve 8 organizatör yakalandı

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