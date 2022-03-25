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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki nevruzda Öcalan posteriyle slogan atanlar gözaltında! Eşzamanlı operasyonla 45 kişi yakalandı

    İzmir'deki nevruzda Öcalan posteriyle slogan atanlar gözaltında! Eşzamanlı operasyonla 45 kişi yakalandı

    Giriş Tarihi: 25.03.2022, 10:31

    Geçtiğimiz pazar günü İzmir Gündoğdu meydanında düzenlenen nevruz etkinliğinde skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Etkinlikle teröristbaşı Öcalan posterleri açılmış yasadışı sloganlar atılmıştı. Savcılık harekete geçti olayla ilgili 59 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 45'i kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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    İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 45 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak, örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.

    Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 45'i kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

    Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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