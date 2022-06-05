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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

    İzmir'deki saldırıda Karşıyaka tribün lideri Metin Aslan hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 05.06.2022, 08:49

    İzmir Konak'ta, içinde Karşıyaka tribün lideri 'Dobo Metin' lakaplı Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un olduğu araca seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Korkunç olayda ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, Mehmet Ali Oğuz ise ağır yaralandı. İzmir polisi şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çapta çalışma yürütüyor.

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    İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden Metin Aslan ve Mehmet Ali Oğuz'un içinde bulunduğu 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı.

    Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılardan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Oğuz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    Ağır yaralı Metin Aslan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Mehmet Ali Oğuz'un da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

    Öte yandan, İnciraltı semtindeki bir düğünden döndüğü öğrenilen Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan, Altar Toker ile İzmir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında polise mukavemette bulundukları iddiasıyla ifade vermişti.

    Demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getiren Aslan ve Toker, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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