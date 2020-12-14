İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde suyun yüzeninde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi tarafından bulunan ceset kıyıya çıkartıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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