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    İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 11:55

    İzmir'de Menderes ilçesinde, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden 1'inin cesedine saat 11.30 sıralarında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde suyun yüzeninde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz polisi tarafından bulunan ceset kıyıya çıkartıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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