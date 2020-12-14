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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama

    İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 11:21

    İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünden bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda kısmi su baskınlarının oluştuğunu, Menderes'teki derede de taşkın oluştuğunu belirtti.

    Vali Köşger, şöyle konuştu:

    "Şu anda önünde bulunduğumuz derede bir feyzan meydana geldi. Dün gece burada bu civarda bulunan, aslında sokağa çıkma yasağını da ihlal etmiş arkadaşlar, hafif ticari araçla dereden karşıya geçmeye teşebbüs ettikleri sırada suyun çok şiddetli olması sebebiyle sele kapılmışlar. Üç arkadaşımız anında araçtan kendi kendilerine tahliye olmuşlar ancak 2 arkadaşımız araçla birlikte sürüklenmiş. Araç 800 metre aşağıda bir noktada bulundu ancak içinde vatandaşlarımız yok.

    Umuyoruz kendilerini bir kenara atıp canlı olarak kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, Menderes jandarmasından 10, İzmir emniyetinin su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı şekilde buluruz. Deredeki feyzan tam geçmiş değil, aracın çıkarılması teknik olarak imkansız şu anda."

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