  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi

    İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 10:53

    İzmir'in Konak ilçesinde, iki inşaatın şantiyesine gelen hafriyat kamyonlarının neden olduğu toz, çevredeki esnafın tepkisine neden oldu. Aralarında imza toplayan esnaf, belediyeye başvurup, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

    Alsancak İşçiler Caddesi'ndeki esnaf, son günlerde oldukça artan toz nedeniyle büyük bir zorluk yaşıyor. Tozun, bölgede bulunan iki şantiye alanına gelen hafriyat kamyonlarından kaynaklandığını belirten, bölgedeki iş yeri sahipleri, aralarında imza toplayıp, Konak Belediyesi'ne başvurarak, sorunun çözülmesini istedi. Bölgede spor salonu işleten Atamer Işık (40), gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Hafriyat kamyonları gece gündüz çalışarak, işletmeleri mağdur ediyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarına da zarar veriyorlar. Mahallemizde sağlıksız bir ortam var. Biz de avukatımızla görüşüp, esnaflarla birlikte imza topladık. Amacımız, bulunduğumuz mahallenin trafiğini tek yöne çevirmek. Bu şekilde buradan girip, arka sokaktan çıkarlarsa tozu bir nebze azaltabiliriz. Bunun yanı sıra kamyonların şantiyeden çıkarken, lastiklerinin temizlenmesi gerekiyor. Koronavirüs sebebiyle uzun bir süre kapalı kalmıştık. Yavaş yavaş toplanmaya başlamıştık ki şimdi de bu sorunla karşılaştık. Biz, insanlara sağlık satıyoruz ama sağlıksız ortam işlerimizi etkiliyor. Sabah ve akşam cadde sulanıyor ancak bu kez de her yer çamur oluyor" diye konuştu.

    'KAPI VE PENCERE AÇAMIYORUZ'

    Kendi işlerinin yanı sıra gün içinde, bir de temizlik yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tekin Yüksel (43), "İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz manzaraları burada da görüyoruz. Hafriyat kamyonları, kendilerine belirlenen hız sınırının üzerinde hareket ediyorlar ve burada hengame yaşanıyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. Arabalarımızı her gün yıkamamıza rağmen yine toz içinde kalıyorlar. Beslediğimiz sokak hayvanları da hafriyat kamyonları yüzünden zarar görüyor. Bu yolu tek yöne çevirirlerse bir nebze tozu azaltabiliriz. Çalışanlarımız gün içinde işi gücü bırakıp temizlik yapıyor" diye konuştu.

    'MÜŞTERİLER GELMEK İSTEMİYOR'

    Caddede bulunan oto yıkamada görev yapan Osman Pınar (28), toz bulutu yüzünden müşterilerinin gelmek istemediğini savundu. Pınar, "Buradaki inşaat çalışmaları nedeniyle hafriyat kamyonlarından yollara dökülen toz, topraktan tüm esnaf gibi biz de şikayetçiyiz. Bu yüzden iş yapamaz hale geldik. Çünkü birçok müşterimiz durumdan şikayetçi. Bizi tercih etmemeye başladılar. İşletme olarak zarar ediyoruz. Tozun bize verdiği zarar çok büyük. Yetkililerin buraya el atmasını istiyoruz" dedi.

    Toz sebebiyle nefes almakta zorlandıklarını belirten Arif Ünal (52) ise "Hafriyat kamyonlarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bakımları ve temizliklerinin yeterince yapılmadığını düşünüyorum. Toz sebebiyle günde 3 kez aracımı yıkamak zorunda kalıyorum. Bölgede okullar da bulunuyor. Bu olaya bir çözüm bulunması gerekiyor. Aşırı miktarda toz var. Bölgede kimse işi olmadıkça sokağa çıkamıyor. Nefes almamızı da etkiliyor" diye konuştu.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'deki toz, esnafı canından bezdirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Eski komşusunun kurşunu ile öldü!
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    Denizde yaralı bulundu! Yardımına tur teknesi koştu
    Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Şiar cinayetinde 4 tutuklama!
    Babası yardım çağrısında bulunmuştu! Sercan için Başkan Erdoğan devreye girdi
    Babası yardım çağrısında bulunmuştu! Sercan için Başkan Erdoğan devreye girdi
    Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor
    Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor
    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki
    Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor
    Çeşme'de her yıl 30-350 cins köpek sokağa terk ediliyor
    Uzaktan eğitim başladı, ilk zili Ziya Selçuk çaldı!
    Uzaktan eğitim başladı, ilk zili Ziya Selçuk çaldı!
    Muğlalı kadınlardan CHP’li belediyeye su isyanı! Osman Gürün'e ateş püskürdüler
    Muğlalı kadınlardan CHP’li belediyeye su isyanı! Osman Gürün'e ateş püskürdüler
    Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti
    Vali Köşger, balkonlarında İstiklal Marşı okuyan İzmirlilere eşlik etti
    İzmir'de alevler geceyi aydınlattı! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti
    İzmir'de alevler geceyi aydınlattı! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti