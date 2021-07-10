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    İzmir'deki yangında korku dolu anlar! Gözyaşlarıyla böyle anlattı

    Giriş Tarihi: 10.07.2021, 16:04

    İzmir’in Aliağa ilçesindeki makilik alanda başlayan ve rüzgarında etkisiyle büyüten yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. 73 yaşındaki Hasan Duran, "Korkunun ne olduğunu, ateşin ne olduğunu çok iyi anladım. Elim ayağım tutmuyor. Aklım başımdan gitti" dedi.

    Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Kyme Antik Kenti civarındaki makilik alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle biranda büyüdü. Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla güçlükle kontrol altına alındı.

    Yangın nedeniyle 5 barakada hasar meydana geldiği öğrenilirken, barakadaki tüplerin patlamaması için ekipler önlem aldı.



    "ELİM AYAĞIM TUTMUYOR. AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ"
    Bölgede barakada yaşayan 73 yaşındaki Hasan Duran, yangın nedeniyle korktuğunu söyledi. Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam, "Her taraf yandı, bir tek baraka benim kaldı. Korkunun ne olduğunu, ateşin ne olduğunu çok iyi anladım. Elim ayağım tutmuyor. Aklım başımdan gitti. Çok şükür itfaiyeden arkadaşlar geldi, helikopterler geldi yardımcı oldular" dedi.


    Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 1,5 hektar ormanlık alan, 2,5 hektarda tarım alanının zarar gördüğü belirtildi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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