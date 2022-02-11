  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir'den İtalya'ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon

    İzmir'den İtalya'ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon

    Giriş Tarihi: 11.02.2022, 13:35

    İzmir Foça açıklarında yasadışı göçmenleri taşıyan bir tekneye İHA desteğiyle operasyon düzenlendi. Göçmenlerin İtalya'ya kaçırıldığı belirlendi. Oparasyonda 197 göçmen yakalandı, 10 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

    Koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Erdoğan’ın son sağlık durumu nasıl?
    Koronavirüse yakalandığını duyuran Başkan Erdoğan'ın son sağlık durumu nasıl?
    Yıkılan istinat duvarı tehlike saçmaya devam ediyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi neden harekete geçmiyor?
    Yıkılan istinat duvarı tehlike saçmaya devam ediyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi neden harekete geçmiyor?
    Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor
    Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor 7.2.2022 15:29:29
    TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan’da! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklamalar
    TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklamalar
    İzmir Büyükşehir’de memurların maaş farkı yatmadı
    İzmir Büyükşehir'de memurların maaş farkı yatmadı
    Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun temennisinde bulunan özel sporculara teşekkür
    Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür
    TÜGVA’dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu
    TÜGVA'dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu 6.2.2022 21:28:12
    Başkan Erdoğan gençlere seslendi
    Başkan Erdoğan gençlere seslendi
    Başkan Erdoğan’dan sağlık durumuna ilişkin mesaj: Olumsuz bir durum yok
    Başkan Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj: Olumsuz bir durum yok
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kızılcahamam Kampı’nda önemli açıklamalar
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Zonguldak-Kilimli yolu açılışında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
    Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'in Foça ilçesinde, bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, İtalya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen 197 göçmen yakalandı. Baskında, göçmenleri İtalya'ya götürmeyi planlayan 10 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir sahil hattından deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.

    Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı. Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti.

    İTALYA'YA KAÇIŞI ORGANİZE EDEN 10 İNSAN KAÇAKÇISI DA GÖZALTINDA
    Daha sonra tekneye baskın yapan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 197 göçmeni yakaladı. Operasyon kapsamında, 10 insan kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.

    10 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    İzmir'den İtalya'ya kaçırıyorlardı! Tekneye İHA destekli operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale’de hırsızlık kamerada! Rahat tavırları dikkat çekti
    Çanakkale'de hırsızlık kamerada! Rahat tavırları dikkat çekti
    İzmir’in bazı kesimlerine beyaz örtü serildi! Vatandaşlar doyasıya keyfini çıkardı
    İzmir'in bazı kesimlerine beyaz örtü serildi! Vatandaşlar doyasıya keyfini çıkardı
    Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin 2. tanıtım fragmanı
    Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin 2. tanıtım fragmanı
    Atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin tanıtım fragmanı
    Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin tanıtım fragmanı
    Kuşadası sahilinde görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında
    Kuşadası sahilinde görüldü! Nesli tükenme tehlikesi altında
    Yunan unsurlarından yaralı kadın düzensiz göçmene işkence! Gözlerini bağlayıp darp ederek denize attılar
    Yunan unsurlarından yaralı kadın düzensiz göçmene işkence! Gözlerini bağlayıp darp ederek denize attılar