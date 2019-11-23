İzmir'e 70 milyarlık yatırım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bilal Saygılı Camii’nin açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada vatandaşlara müjdeleri de sıraladı. Hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 17 yılda İzmir’e 70 katrilyon liralık yatırım yapıldığını da ifade etti.

Erdoğan, "9 bin 935 derslik yaptık. Önümüzdeki birkaç yılda İzmir, Urla, Tire ve Bergama'da 14 bin 500 kapasiteli yüksek öğrenim yurdu açıyoruz. 15 bin kişilik Göztepe ve Alsancak Stadları'nda sona yaklaşıyoruz. Ege Üniversitesi ve Çiğli Millet Bahçesi'nde proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 milyarlık yardım yaptık. 109 sağlık tesisi sunduk. Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte Menderes, Bergama ve Beydağ hastane inşaatları sürüyor. Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu. Sabuncubeli, Belkahve ve Konak tünellerini hizmete sunduk. Çandarlı Otoyolu'nda kalan bölümü Aralık sonu tamamlıyoruz. Halkapınar- Otogar metro hattı için yakında ihaleye çıkacak. Selçuk-Ortaklar, Ödemiş- Kiraz ile Bergama-Soma arasına hızlı tren hattı için kolları sıvadık. İki endüstri bölgesi kurduk" dedi.