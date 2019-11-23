 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İzmir'e 70 milyarlık yatırım

İzmir'e 70 milyarlık yatırım

Giriş Tarihi: 23.11.2019, 10:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Bilal Saygılı Camii’nin açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada vatandaşlara müjdeleri de sıraladı. Hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 17 yılda İzmir’e 70 katrilyon liralık yatırım yapıldığını da ifade etti.

Erdoğan, "9 bin 935 derslik yaptık. Önümüzdeki birkaç yılda İzmir, Urla, Tire ve Bergama'da 14 bin 500 kapasiteli yüksek öğrenim yurdu açıyoruz. 15 bin kişilik Göztepe ve Alsancak Stadları'nda sona yaklaşıyoruz. Ege Üniversitesi ve Çiğli Millet Bahçesi'nde proje çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine 5,5 milyarlık yardım yaptık. 109 sağlık tesisi sunduk. Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte Menderes, Bergama ve Beydağ hastane inşaatları sürüyor. Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin proje çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu. Sabuncubeli, Belkahve ve Konak tünellerini hizmete sunduk. Çandarlı Otoyolu'nda kalan bölümü Aralık sonu tamamlıyoruz. Halkapınar- Otogar metro hattı için yakında ihaleye çıkacak. Selçuk-Ortaklar, Ödemiş- Kiraz ile Bergama-Soma arasına hızlı tren hattı için kolları sıvadık. İki endüstri bölgesi kurduk" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'e 70 milyarlık yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Zehra gerçekleri öğrendi!
Zehra gerçekleri öğrendi!
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izle
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı izle
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri güldürdü!
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri güldürdü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Alışverişlerde kişisel bilgileri vermek zorunlu mu?
Alışverişlerde kişisel bilgileri vermek zorunlu mu?
Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında
Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile ilgili sözleri güldürdü!
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali güldürdü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar
İzmir'de sit alanındaki villada kaçak tadilat
İzmir'de sit alanındaki villada kaçak tadilat
TCG Anadolu'nun İnşaası Sürüyor!
TCG Anadolu'nun inşaası sürüyor!
Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi
Şule Çet davasında müebbet ve hapis cezası talebi
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit! Vekil mi eşkıya mı?
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit! Vekil mi eşkıya mı?