İzmir’i yine deniz marulu sardı! Değişmeyen manzara

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Son dakika... İzmir İnciraltı mevkiindeki Çakalburnu Lagünü'nde görülen deniz marullarının alanı genişlerken, suyun yüzeyi adeta yeşil örtüyle kaplandı.

İzmir'de genellikle Bostanlı sahilinde meydana gelen aşırı alg çoğalması, geçen günlerde İnciraltı mevkiinde de görülmüştü. Deniz marulu olarak da bilinen aşırı alg çoğalması nedeniyle İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü yemyeşil oldu, vatandaşlar deniz marullarının yoğunluğu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.





Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulunu ilk kez gördüğünü belirten Keziban Gülen isimli vatandaş, "Ne olduğunu bilmiyorum. Önceden bu görüntü yoktu. Sudaki canlılar için yararlı yoksa zararlı mı diye kaygı yaşıyoruz. Su üzerindeki yeşillik son zamanlarda iyice arttı. Neredeyse su görünmez halde" dedi. Ayşen Gülen ise "Daha önce de bu görüntüyle karşılaştım ama bu kadar yoğun değildi. Suyun üzerindeki hayvanlar rahatsız görünmüyor ama yine de bu durumun canlılara zararlı olabileceğini düşünüyorum.

Doğadaki dengelerin bu denli bozulmaya başlaması hayra alamet görünmüyor. Deniz marulu oluşumu olumlu bir şey değildir diye tahmin ediyorum" diye konuştu. Bazı vatandaşlar ise deniz marullarının geçen seneye göre daha az olduğunu söyledi. Ender Kodan isimli vatandaş, "Bu görüntünün deniz yosunu olduğunu düşünüyorum. Doğal olarak gelişen, insan katkısı ile olmayan bir şey olabilir. Ben 2 yıldır buradan geçiyorum. Geçen sene daha yoğundu. Bu yıl ise seyrekleşmeye başladığını gözlemledim" ifadelerini kullandı.