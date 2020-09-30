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    Yeniasır TV Gündem İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor!

    İzmir'in Çernobil'i tehlike saçıyor!

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 16:36

    İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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