İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı için Zafer Yürüyüşü

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları, Zafer Yürüyüşü ile başladı. Basmane Meydanı'ndan başlayan 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar, 350 metrelik Türk bayrağını omuzlarında Lozan Meydanı'na kadar taşıdı. İzmir Marşı, 10. Yıl Marşı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, çevredekiler de alkışlarla destek verdi.