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    İzmir'in tarihi çarşısında 20 gündür su yok! Esnaftan belediyeye tepki

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 12:31

    İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yaklaşık 20 gündür sularının kesik olduğunu belirten esnaf, tepki gösterdi. Çarşıdaki bir gelinlik mağazasında çalışan Hüseyin Yapar, "Camiden su doldurup damacanalarla dükkana taşıyoruz. Millet köyde nasıl su taşıyorsa biz de öyle taşıyoruz, bir tek eşeğimiz eksik" derken, manifaturacılık yapan Veysi Cantekin ise "Koronavirüs nedeniyle hijyene en çok ihtiyacımız olan bu günlerde, su bulamıyoruz. 20 gündür suyumuz yok, tuvalete bile giremiyoruz. Konuyla alakalı belediyede muhatap bulamıyoruz" dedi. Çarşıdan başka bir esnaf ise, "20 günden beri suyumuz yok. Taşıma suyla caminin oradan kovalarla su taşıyoruz. Defalarca aramamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. İZSU Genel Müdürlüğü'ne kadar aradık. Ama onlara da ulaşamadık. Ben buradan Sayın Başkan Tunç Soyer'e rica ediyorum her şey bisiklete binmekle olmuyor. Lütfen bizlerle ilgilensin Kemeraltı gerçekten zor durumda." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri Ahaber'den Sefer Ayçe aktardı.

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