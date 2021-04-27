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    İzmir'li Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın şehadetinden önceki son görüntüleri yürekleri dağladı

    Giriş Tarihi: 27.04.2021, 13:52

    Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Kartal Harekatı'nda, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu İzmirli 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın operasyon öncesi silah arkadaşı tarafından kaydedilen son görüntüleri yürekleri dağladı.

    İzmir'e şehit ateşi düştü. Nirvaseytü üs bölgesinde gerçekleşen olay'da arazide gizlenen EYP'nin patlaması sonucu Teğmen Mehmet Kıvık yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kıvık'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Kıvrık şehit düştü.

    Şehit askerimiz Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın operasyon öncesi silah arkadaşı tarafından kaydedilen son görüntüleri yürekleri dağladı.

    İzmir'e şehit ateşi düştü! Pençe - Yıldırım Harekatı'ndan kahreden haber

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