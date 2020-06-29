İzmirliler su faturası şoku yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU vatandaşa 3 aylık su faturası yolladı. Vatandaşlar 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen gelen 3 aylık fatura ile şok yaşadılar. Vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesi için İZSU'ya başvurdu ancak herhangi bir çalışma yapılmış değil. İzmirliler sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.
İzmirliler su faturalarına tepkili! Vatandaş çözüm bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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