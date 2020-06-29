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    İzmirliler su faturalarına tepkili! Vatandaş çözüm bekliyor

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 09:54

    İzmirliler su faturası şoku yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU vatandaşa 3 aylık su faturası yolladı. Vatandaşlar 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen gelen 3 aylık fatura ile şok yaşadılar. Vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesi için İZSU'ya başvurdu ancak herhangi bir çalışma yapılmış değil. İzmirliler sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

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