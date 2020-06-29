İzmirliler su faturalarına tepkili! Vatandaş çözüm bekliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirliler-su-faturalarina-tepkili-vatandas-cozum-bekliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmirliler su faturası şoku yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU vatandaşa 3 aylık su faturası yolladı. Vatandaşlar 2 aylık faturayı internet üzerinden ödemelerine rağmen gelen 3 aylık fatura ile şok yaşadılar. Vatandaşlar mağduriyetlerin giderilmesi için İZSU'ya başvurdu ancak herhangi bir çalışma yapılmış değil. İzmirliler sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.