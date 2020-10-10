İzmir'de cuma günü etkili olan şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kendini gösteren yağmur, yer yer dolu şeklinde devam etti. Yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, İzmirliler zor anlar yaşadı.
İzmirliler yağışlı havada zor anlar yaşadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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