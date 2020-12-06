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    İzmirlilerden hava kirliliği tepkisi

    Giriş Tarihi: 06.12.2020, 13:55

    İzmir'de artan hava kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu. Pandemi nedeniyle maske kullanan İzmirliler, salgın sona erse de kirli hava nedeniyle maskeleri çıkaramamaktan korkuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalite İzleme İstasyonu verilerine göre, Konak ilçesinin Hava Kalite İndeksi (HKİ) 118 değeri ile ölçüm yapılırken, hava kirliliği hassas hava kalitesi 101 ile 150 değerleri arasında bulundu. Hava kalitesinin yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanları etkileyebilecek seviyede olduğu rapor edildi. Şehir merkezinde en yüksek hava kirliliği ise 104 değeri ile Çiğli oldu.

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