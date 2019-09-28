İzmirlilerin altyapı çilesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmirlilerin-altyapi-cilesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı hizmeti vatandaş için çileye dönüştü. Konak ilçesi Barbaros Mahllesi sakinleri 3 aydır toz toprak içinde yaşıyor. Altyapı çalışmaları sırasında patlatılan su boruları nedeniyle su kesintilerinin de yaşandığı mahallede vatandaşlar mağdur oldular. Şikayetlerini defalarca kez bildirmelerine rağmen bir yanıt alamayan mahallelli, belediyenin bilinçsiz çalışmasının bedelini ödemekten şikayetçi.