İztuzu manzaralı kaçak yapılar yıkılıyor

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Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi’ndeki imara aykırı 33 konutun yıkım çalışmalarına başlandı.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel Mahallesi'ndeki imara aykırı 33 konutun yıkımına başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen ağustos ayında Muğla'ya yaptığı ziyarette kentte İmar Planı'na aykırılıkları tespit edilen birçok projenin durdurulacağını açıklamıştı. Dün de İztuzu Plajı'nı kuşbakışı gören Gökbel'de imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 33 projenin yıkım işlemine başlandı. Ortaca Belediyesi'ne ait iş makineleriyle gerçekleştirilen çalışmaların yaklaşık 1 ay süreceği öğrenildi.