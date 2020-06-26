Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahındaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davada, 86 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal suçundan’ ağırlaştırılmış, 35 kişiye de müebbet hapis cezası verildi.Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görüldü.
Jandarma Genel Komutanlığı davasında karar çıktı! 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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