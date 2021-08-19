Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Kritik toplantıda koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve aşılamada son durum değerlendirilecek. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise toplantıda netlik kazanacak.
Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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