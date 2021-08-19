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    Kabine toplanıyor! İşte masadaki konular

    Giriş Tarihi: 19.08.2021, 09:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Kritik toplantıda koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve aşılamada son durum değerlendirilecek. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise toplantıda netlik kazanacak.

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